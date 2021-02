Diretta Ottavi di Finale: Barcellona - Psg e Lipsia - Liverpool (Di martedì 16 febbraio 2021) Occasione sciupata da Icardi: l'attaccante argentino entra in area e calcia in porta troppo flebilmente ed il difensore del Barcellona la spazza in rimessa laterale. Prima occasione del Barca: Grizman ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Occasione sciupata da Icardi: l'attaccante argentino entra in area e calcia in porta troppo flebilmente ed il difensore della spazza in rimessa laterale. Prima occasione del Barca: Grizman ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Lipsia Liverpool streaming, guarda la partita in diretta: Lipsia Liverpool streaming –… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Barcellona Psg streaming, guarda la partita in diretta: Barcellona Psg streaming – Ripa… - sportli26181512 : Barcellona-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Super sfida al Camp Nou per l'andata degli… - sportli26181512 : Lipsia-Liverpool, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Sarà Budapest il teatro di Lipsia-Liverpo… - digitalsat_it : #SkySport Diretta #Champions Ottavi Andata #1, Palinsesto e Telecronisti -