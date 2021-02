Diletta e Can Yaman tutta finzione? Spunta il retroscena sulla foto romantica - (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Una fanpage dell'attore turco ha "smascherato" l'idillio della coppia, mostrando il backstage della foto di San Valentino pubblicata dai due sulle rispettive pagine social Ha collezionato un milione di like l'ultima foto che Can Yaman ha condiviso sulla sua pagina Instagram e che lo ritrae insieme alla sua nuova presunta fiamma, Diletta Leotta. Sotto il post, però, neanche un commento. Can ha disattivato, infatti, l'opzione dopo le migliaia di commenti negativi ricevuti negli scorsi giorni per la sua relazione con l'inviata sportiva di Dazn. I due si professano amore eterno (e le immagini social da loro condivise lo dimostrano), ma intanto sul web sono Spuntate le fotografie del backstage di quegli scatti romantici e che sembrano ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Una fanpage dell'attore turco ha "smascherato" l'idillio della coppia, mostrando il backstage delladi San Valentino pubblicata dai due sulle rispettive pagine social Ha collezionato un milione di like l'ultimache Canha condivisosua pagina Instagram e che lo ritrae insieme alla sua nuova presunta fiamma,Leotta. Sotto il post, però, neanche un commento. Can ha disattivato, infatti, l'opzione dopo le migliaia di commenti negativi ricevuti negli scorsi giorni per la sua relazione con l'inviata sportiva di Dazn. I due si professano amore eterno (e le immagini social da loro condivise lo dimostrano), ma intanto sul web sonote legrafie del backstage di quegli scatti romantici e che sembrano ...

