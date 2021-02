Diawara lasciato da Mariana Falace: “Nasco indipendente, sceglierò sempre me” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Mi sono sempre esposta sui social, perché non farlo anche quando una relazione finisce, perché si è veri in tutto quello che si fa. Ho avuto al mio fianco per 13 mesi un uomo magnifico, che mi ha amata in tutti i modi in cui una donna possa essere amata”. Comincia così il messaggio sui propri profili social di Mariana Falace, attrice, che annuncia la fine della relazione con il centrocampista della Roma Amadou Diawara dopo oltre un anno. “Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che neanche una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare – prosegue – Sono stata vera, onesta dall’inizio alla fine, ma la scelta più giusta non è anche quella più facile. Purtroppo Nasco indipendente – come valore assoluto del mio essere – e ho bisogno di un rapporto che ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Mi sonoesposta sui social, perché non farlo anche quando una relazione finisce, perché si è veri in tutto quello che si fa. Ho avuto al mio fianco per 13 mesi un uomo magnifico, che mi ha amata in tutti i modi in cui una donna possa essere amata”. Comincia così il messaggio sui propri profili social di, attrice, che annuncia la fine della relazione con il centrocampista della Roma Amadoudopo oltre un anno. “Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che neanche una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare – prosegue – Sono stata vera, onesta dall’inizio alla fine, ma la scelta più giusta non è anche quella più facile. Purtroppo– come valore assoluto del mio essere – e ho bisogno di un rapporto che ...

ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: Juan Musso portiere da prendere subito e su questo non ci piove. Però 30M sembrano un po’ troppi,a meno che non accetta… - LuigiPellino22 : Juan Musso portiere da prendere subito e su questo non ci piove. Però 30M sembrano un po’ troppi,a meno che non acc… - OdeonZ__ : Povero Diawara, lasciato dopo San Valentino! E il motivo... - sportli26181512 : Povero Diawara, lasciato dopo San Valentino! E il motivo...: Povero Diawara, lasciato dopo San Valentino! E il moti… - zazoomblog : Diawara lasciato dalla fidanzata Mariana Falace: Lamore non basta ho bisogno di nutrire la mia anima - #Diawara… -