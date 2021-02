Di Maria scrive alla Regione | “Riprendere le attività produttive allo Stir di Casalduni””

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa ripresa delleper il trattamento meccanico-biologico del rifiuto indifferenziato presso lodi; la risoluzione in via definitiva del problema della gestione delle discariche Commissariali dismesse da anni il cui costo però grava interamente sui cittadini sanniti; ed, infine, la comunicazione sulladi manutenzione straordinaria presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte. Questi i temi di una nota che il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha inviato oggi al Vice Presidente e Assessore all’Ambiente dellaCampania, on. Fulvio Bonavitacola, ai Dirigenti dellacui compete questa materia, al Prefetto di Benevento,...