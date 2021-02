Demolizione e ricostruzione: la Regione investe oltre un milione per il nuovo municipio di Dovadola (Di martedì 16 febbraio 2021) Edifici pubblici più sicuri contro il sisma da utilizzare come sedi di protezione civile o per dare assistenza a riparo alla popolazione in caso di calamità naturali. Sono 15 gli immobiliche ... Leggi su forlitoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Edifici pubblici più sicuri contro il sisma da utilizzare come sedi di protezione civile o per dare assistenza a riparo alla popolazione in caso di calamità naturali. Sono 15 gli immobiliche ...

anna_miggiano : RT @piazzasalento: Demolizione e ricostruzione dell’Istituto nautico di Gallipoli, la Provincia aggiudica i lavori di progettazione ?? https… - piazzasalento : Demolizione e ricostruzione dell’Istituto nautico di Gallipoli, la Provincia aggiudica i lavori di progettazione ??… - repubblica : Demolizione e ricostruzione con ampliamento, cosa occorre fare per avere il Superbonus per tutto l'intervento? - esb_link : RT @edilportale: Chi compra casa in un edificio demolito e ricostruito con ampliamento volumetrico può ottenere il #sismabonusacquisto. Lo… - Trasparico : #terremotocentroitalia -