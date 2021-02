Deliveroo abbassa la paga ai rider | Ormai siamo diventati i nuovi schiavi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Con un'email l'azienda ha comunicato che porterà a 3,77 euro la tariffa minima per ogni consegna. Meno di un anno fa era 4,50 euro. Nonostante il boom delle consegne di cibo a domicilio, i lavoratori guadagnano sempre meno e in base alla distanza percorsa: "Ma non riusciamo a...

La Repubblica

...risponde che "l'ordine con cui vengono mostrati i risultati nella piattaforma non è un ...le recensioni dei clienti e se spegni l'applicazione o rifiuti un ordine il tuo rating si, ......ele tariffe di tutti - spiega il collettivo di rider Deliverance Milano - Ubereats su tutti, 1,99 a consegna con lavoratori in turno tutto il giorno che guadagnano poco o niente;...Con un'email l'azienda ha comunicato che porterà a 3,77 euro la tariffa minima per ogni consegna. Meno di un anno fa era 4,50 euro. Nonostante ...PAVIA Niente consegne a domicilio ieri a pranzo da parte dei riders di Deliveroo che si sono messi off-line e hanno scioperato contro le decisioni imposte dall'azienda. Con l'estensione dell'area di c ...