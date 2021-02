Decreto Ristori 5 ultime notizie: proroga scadenze fiscali anche con Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Con la nascita del nuovo governo, tutti i dossier rimasti in stand by dovrebbero riprendere la loro corsa: uno di questi è l’atteso Decreto Ristori 5. Si parte dunque dai Ristori. Il primo passo era già stato svolto dal dimissionario Premier Giuseppe Conte, con il Parlamento che ha già votato lo scostamento di bilancio per il 2021, da 32 miliardi di euro. scadenze fiscali e Decreto Ristori 5? Il provvedimento dovrebbe prevedere sia nuovi finanziamenti a fondo perduto senza il limite del codice Ateco e del colore della regione in cui si svolge l’attività, sia nuovi procedimenti per gestire l’attività dell’agenzia delle Entrate-Riscossione e in particolare per bloccare o limitare le 50 milioni di buste verdi in arrivo con la scadenza di fine mese. In partenza ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 febbraio 2021) Con la nascita del nuovo governo, tutti i dossier rimasti in stand by dovrebbero riprendere la loro corsa: uno di questi è l’atteso5. Si parte dunque dai. Il primo passo era già stato svolto dal dimissionario Premier Giuseppe Conte, con il Parlamento che ha già votato lo scostamento di bilancio per il 2021, da 32 miliardi di euro.5? Il provvedimento dovrebbe prevedere sia nuovi finanziamenti a fondo perduto senza il limite del codice Ateco e del colore della regione in cui si svolge l’attività, sia nuovi procedimenti per gestire l’attività dell’agenzia delle Entrate-Riscossione e in particolare per bloccare o limitare le 50 milioni di buste verdi in arrivo con la scadenza di fine mese. In partenza ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16febbraio: il #debito italiano balza a +159 #miliardi nel 2020… - LegaSalvini : ?? NON SOLO RISTORI: SUBITO INDENNIZZI PER GLI OPERATORI DELLA MONTAGNA NEL PROSSIMO DECRETO. LE REGIONI STIMANO IN… - StefanoFassina : Con lavoratori e lavoratrici del commercio #ambulante in Piazza Montecitorio stamattina. Caro Presidente #Draghi so… - CineclubIntDist : RT @ChiaraZn: Le case di distribuzione sono state beffate dal Decreto #ristori di #Franceschini. Paolo Minuto, distributore di bellissimi… - previsione1 : #16febbraio2021.Gli #impiantisciistici in #Italia sono meno di 2000, il decreto ristori predisposto dal #governo pr… -