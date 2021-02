Decreto Ristori 5: bonus 1000 euro per Partite Iva e lavoratori stagionali (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo Decreto Ristori 5 è tra le priorità del Governo Draghi, già nei giorni scorsi il Parlamento ha varato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro di extra deficit che servirà per affrontare l’emergenza legata al Covid-19 in Italia. L’approvazione del Decreto Ristori 5 è prossima, non resta che attendere il voto di fiducia al governo Draghi mercoledì 17 al Senato della Repubblica e giovedì 18 alla Camera dei Deputati. All’interno del Decreto Ristori 5 sono previsti diversi bonus per sostenere le categorie più colpiti dalla pandemia e dalle chiusure dei mesi scorsi. Leggi anche: Chi sono i nuovi Ministri del Governo Draghi: la lista completa Decreto Ristori 5: tutte le novità e bonus Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo5 è tra le priorità del Governo Draghi, già nei giorni scorsi il Parlamento ha varato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi didi extra deficit che servirà per affrontare l’emergenza legata al Covid-19 in Italia. L’approvazione del5 è prossima, non resta che attendere il voto di fiducia al governo Draghi mercoledì 17 al Senato della Repubblica e giovedì 18 alla Camera dei Deputati. All’interno del5 sono previsti diversiper sostenere le categorie più colpiti dalla pandemia e dalle chiusure dei mesi scorsi. Leggi anche: Chi sono i nuovi Ministri del Governo Draghi: la lista completa5: tutte le novità eSono ...

