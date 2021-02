Dayane Mello “tradita” da Rosalinda Cannavò: “Mi aspetto di tutto da lei” – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta per arriva la rottura in Casa RosMello? Dayane Mello dopo la nomination di Rosalinda Cannavò all’amica Giulia Salemi pare essere sul piede di guerra tanto da avere già cambiato camera da letto per lasciare la nuova coppietta in intimità verso i primi importanti approcci. Dayane Mello “tradita” da Rosalinda Cannavò: “Mi aspetto di tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta per arriva la rottura in Casa Rosdopo la nomination diall’amica Giulia Salemi pare essere sul piede di guerra tanto da avere già cambiato camera da letto per lasciare la nuova coppietta in intimità verso i primi importanti approcci.” da: “Midi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - shipstellari : RT @inviperuta: lo dico: nonostante alcune cose di giulia che non mi sono piaciute nel periodo n4rdi e che non mi andranno mai giù la mia f… - Saskiashipper : RT @_mary_esse_: Buongiorno solo a Dayane Mello.?? #Rosmello #GFVIP #exRosmello - _mary_esse_ : Buongiorno solo a Dayane Mello.?? #Rosmello #GFVIP #exRosmello -