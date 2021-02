Danika Mori vs Valentina Nappi | la strada “pop porno” lastricata di menzogne

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ho una maglietta di Pornhub. È nera, con su il riconoscibile logo bianco e arancione. Me l’ha regalata la cantante Romina Falconi, una amica. Lei, che oltre che cantautrice è anche imprenditrice, insieme ai suoi soci, per dire, hanno inventato e messo in commercio il gioco di carte Squillo, tra le altre cose, per qualche tempo, anni fa, ha aperto un temporary shop di Pornhub a Milano, dalle parti di Piazza Gae Aulenti. Quello era uno dei gadget che vendevano. Io di lì a breve sarei andato a Sanremo, era il 2018, per dare vita a Casa Picena, la mia versione festivaliera di quell’anno. Dopo il van nero Monina Against the Machine era la volta del ristorante temporaneo Casa Picena, appunto, sponsorizzato dal consorzio del Rosso Piceno e con al seguito uno chef e un enologo, pronti a deliziare i miei ospiti, i nostri ospiti, con me c’era ovviamente il mio partener in crime Mattia Toccaceli, ...