D’Amato: personale scuola-università vaccinato entro marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Dopodomani si partira’ con le prenotazioni delle vaccinazioni del personale scolastico docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie comprese e anche delle scuole dell’infanzia, e universitario. Si partira’ dopodomani con le prenotazioni per la fascia di eta’ 45/55 anni, il 22 per la fascia eta’ 35/44, e il 26 per gli under 34. Dal 22 partiranno le somministrazioni e in sei settimane confidiamo di concludere platea”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando nella competente commissione della Pisana sulle vaccinazioni anti Covid nel Lazio. Per vaccinare questa platea “verranno utilizzati anche la Nuvola di Fuksas all’Eur, che partira’ il 24, e la stazione Termini di Roma, che partira’ l’8 marzo- ha aggiunto- comunque, sono attivate tutte le 27 strutture sul ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Dopodomani si partira’ con le prenotazioni delle vaccinazioni delscolastico docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie comprese e anche delle scuole dell’infanzia, e universitario. Si partira’ dopodomani con le prenotazioni per la fascia di eta’ 45/55 anni, il 22 per la fascia eta’ 35/44, e il 26 per gli under 34. Dal 22 partiranno le somministrazioni e in sei settimane confidiamo di concludere platea”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, parlando nella competente commissione della Pisana sulle vaccinazioni anti Covid nel Lazio. Per vaccinare questa platea “verranno utilizzati anche la Nuvola di Fuksas all’Eur, che partira’ il 24, e la stazione Termini di Roma, che partira’ l’8- ha aggiunto- comunque, sono attivate tutte le 27 strutture sul ...

