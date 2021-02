Dall’Argentina | Medel vicinissimo al Boca Juniors

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 febbraio 2021) Per TyC Sports Garygiocherà in Argentina: l’attuale mediano del Bologna piace molto al, che secondo il noto canale sudamericano è vicino ad assicurarselo per il prossimo mese di giugno, momento nel quale dovrebbe finire l’avventura in rossoblù del cileno. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.