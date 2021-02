Dall’ambientalismo “difensivo” alla transizione ecologica propulsiva | una rivoluzione copernicana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il 17 novembre del 2018, alle 7,30 del mattino, nei pressi della stazione della metropolitana parigina di Porte Maillot diverse centinaia di persone, tutte con indosso il gilet catarifrangente giallo dei motociclisti, hanno dato avvio a una manifestazione di protesta contro il governo del presidente Macron, una protesta che si è poi diffusa a tutto il territorio metropolitano francese ed è durata quasi un anno al costo di 15 morti e diverse centinaia di feriti. E’ stata la protesta dei “Gilet gialli”, impiegati e lavoratori di ogni ordine e grado scesi in campo, dopo una mobilitazione realizzata via facebook, per protestare –almeno inizialmente- contro l’aumento dei carburanti deciso dall’Eliseo per limitare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e per tentare, quindi, di raggiungere la soglia di contenimento delle emissioni di CO2 prevista dagli accordi di Parigi del 2012 ...