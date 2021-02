Dalla Thailandia alla Grecia. Tutte le fermate delle FS guidate da Gianfranco Battisti (Di martedì 16 febbraio 2021) Continuano le attività internazionali del Gruppo FS Italiane guidato da Gianfranco Battisti. In Thailandia FS, con la sua società FS International, ha firmato il preliminary service agreement (PSA) con la società thailandese Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports, concessionaria dell’omonimo progetto il cui valore complessivo ammonta a circa 6 miliardi di euro. L’accordo riguarda le attività propedeutiche da sviluppare per la presa in carico del servizio di Operation & Maintenance dell’Airport Rail Link in vista del contratto definitivo – l’Operation & Maintenance Contract Agreement (OMCA), che includerà l’esercizio e la manutenzione di tre sistemi ferroviari comprensivi di infrastruttura, materiale rotabile e depositi: l’Airport Rail Link di 33 km tra l’aeroporto internazionale di Suvarnabhumi e il centro di Bangkok, ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Continuano le attività internazionali del Gruppo FS Italiane guidato da. InFS, con la sua società FS International, ha firmato il preliminary service agreement (PSA) con la società thailandese Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports, concessionaria dell’omonimo progetto il cui valore complessivo ammonta a circa 6 miliardi di euro. L’accordo riguarda le attività propedeutiche da sviluppare per la presa in carico del servizio di Operation & Maintenance dell’Airport Rail Link in vista del contratto definitivo – l’Operation & Maintenance Contract Agreement (OMCA), che includerà l’esercizio e la manutenzione di tre sistemi ferroviari comprensivi di infrastruttura, materiale rotabile e depositi: l’Airport Rail Link di 33 km tra l’aeroporto internazionale di Suvarnabhumi e il centro di Bangkok, ...

DictatorWannabe : @Mawrdock Io sono sicuro al 100% che non sia Giapponese. Da quanto si riesce a vedere dalle scritte, e dalla pacchi… - ilmeteoit : #Video dalla #Thailandia - soskpopgo : RT @uptothemewn: dalla thailandia con furore ?? rivista arrivata ben sigillata per preservare la bellezza ?? grazie a @soskpopgo per la genti… - uptothemewn : dalla thailandia con furore ?? rivista arrivata ben sigillata per preservare la bellezza ?? grazie a @soskpopgo per l… - liviarusso1 : RT @turistipercaso: Buongiorno #turistipercaso dal Tempio Bianco, uno dei più stravaganti e facilmente riconoscibili in Thailandia, un edif… -