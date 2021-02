Dalla crisi di Governo alla crisi della sinistra italiana (Di martedì 16 febbraio 2021) La sinistra italiana è i crisi: l’esplosione del Covid-19, i problemi economico-sociali e la crisi di Governo ne hanno decretato la sconfitta La pandemia e le seguenti tensioni sociali hanno messo a dura prova le forze politiche ma tra tutte ad incassare le batoste più pesanti è stata la sinistra. “Vinciamo in Emilia e poi cambio tutto” diceva Zingaretti il 20 gennaio 2020. Ma di quel “partito nuovo” non se n’è avuta nemmeno la parvenza. Con la crisi di Governo che preoccupava il paese la sinistra italiana è andata ancora di più alla deriva. Partito Democratico allo sbaraglio Non ci sono nè vincitori nè vinti con il nuovo ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) Laè i: l’esplosione del Covid-19, i problemi economico-sociali e ladine hanno decretato la sconfitta La pandemia e le seguenti tensioni sociali hanno messo a dura prova le forze politiche ma tra tutte ad incassare le batoste più pesanti è stata la. “Vinciamo in Emilia e poi cambio tutto” diceva Zingaretti il 20 gennaio 2020. Ma di quel “partito nuovo” non se n’è avuta nemmeno la parvenza. Con ladiche preoccupava il paese laè andata ancora di piùderiva. Partito Democratico allo sbaraglio Non ci sono nè vincitori nè vinti con il nuovo ...

