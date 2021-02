Dal ritorno di «Boris» a «Le fate ignoranti»: così Disney+ risponde a Netflix, Sky e Prime (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da tempo e trova finalmente conferma dai canali ufficiali: una quarta stagione di Boris, la serie ideata da Luca Manzi che ha visto brillare il talento creativo di Mattia Torre, ci sarà e sarà disponibile presto su Star, la nuova sezione di Disney+ attiva a partire dal 23 febbraio. La serie, che sarà prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, sarà composta da 6 episodi da 30 minuti, sarà scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e vedrà il ritorno di molti personaggi storici, primo fra tutti il Renè Ferretti interpretato da Francesco Pannofino, che saranno costretti a fare i conti non solo con le ristrettezze economiche di una nuova stagione della soap Gli occhi del cuore, ma anche con l’avanzata degli influencer e delle piattaforme streaming che rischiano di mettere in pericolo il mini-mondo delle produzioni tradizionali. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da tempo e trova finalmente conferma dai canali ufficiali: una quarta stagione di Boris, la serie ideata da Luca Manzi che ha visto brillare il talento creativo di Mattia Torre, ci sarà e sarà disponibile presto su Star, la nuova sezione di Disney+ attiva a partire dal 23 febbraio. La serie, che sarà prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, sarà composta da 6 episodi da 30 minuti, sarà scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e vedrà il ritorno di molti personaggi storici, primo fra tutti il Renè Ferretti interpretato da Francesco Pannofino, che saranno costretti a fare i conti non solo con le ristrettezze economiche di una nuova stagione della soap Gli occhi del cuore, ma anche con l’avanzata degli influencer e delle piattaforme streaming che rischiano di mettere in pericolo il mini-mondo delle produzioni tradizionali.

