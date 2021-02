Da giovedì dosi per under 55 Polizia Roma Capitale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Stamani, in raccordo con il Prefetto di Roma e il Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, secondo quanto e’ stato concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state comunicate le prime disponibilita’ degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.” “Si iniziera’ giovedi’ 18 presso l’Hub vaccinale del parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino. Le modalita’ di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell’Hub vaccinale e l’Unita’ di Crisi.” “Sempre giovedi’ inizieranno le vaccinazioni anche per la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l’Hub vaccinale. Tutte le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021)– “Stamani, in raccordo con il Prefetto die il Comandante del Corpo didi, secondo quanto e’ stato concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state comunicate le prime disponibilita’ degli slot per gli55 anni riservate agli operatori del Corpo dellaLocale di.” “Si iniziera’ giovedi’ 18 presso l’Hub vaccinale del parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino. Le modalita’ di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell’Hub vaccinale e l’Unita’ di Crisi.” “Sempre giovedi’ inizieranno le vaccinazioni anche per laLocale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l’Hub vaccinale. Tutte le ...

unabolgia : @giovannibrenteg In mezza giornata si è già registrato 1 anziano su 4, il problema sono le dosi che mancano: giove… - VoceCamuna : Ieri tra #Boario, #CapoDiPonte ed #Esine sono state somministrate 354 dosi - CinquiniC : RT @toscananotizie: #VaccinoAntiCovid #toscana Arrivate le dosi #AstraZeneca: saranno somministrate da giovedì 11 febbraio a domenica 14 h… - iltirreno : Le somministrazioni partiranno domani (giovedì 11). In questa fase la prenotazione è riservata a insegnanti, forze… - camicius : dove 'festeggiavano' l'arrivo delle prime dosi di @AstraZeneca. Il fatto che questi dati siano in ritardo è molto s… -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì dosi Vaccini anti - Covid, moltissime le prenotazioni. Primi due giorni per over 90

Sarà possibile dai prossimi giorni, forse già da giovedì, prenotare il vaccino anche attraverso i ... tutto dipende anche dalle dosi di vaccino in arrivo: 'a fine mese ci attendiamo altre 77 mila dosi ...

Vaccini over80 Prenotazioni, primo giorno di lunghe attese

Anche se, va detto, solo una minima parte degli over 80 verranno vaccinati giovedì prossimo, 18mila ... Il tutto calibrato, ovvio, sulle dosi di vaccino a disposizione in termici di prodotti Pfizer e ...

Moratti: «Ripartizione dei vaccini anche in base al Pil». Speranza: «La salute non è un privilegio di chi ha... Corriere della Sera Sarà possibile dai prossimi giorni, forse già da, prenotare il vaccino anche attraverso i ... tutto dipende anche dalledi vaccino in arrivo: 'a fine mese ci attendiamo altre 77 mila...Anche se, va detto, solo una minima parte degli over 80 verranno vaccinatiprossimo, 18mila ... Il tutto calibrato, ovvio, sulledi vaccino a disposizione in termici di prodotti Pfizer e ...