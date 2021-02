Da domani torna l’autocertificazione per uscire di casa (Di martedì 16 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l’idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. Eppure, c’è molta preoccupazione dall’ISS, il Cts e lo stesso Ministero della Salute e le scuole che stanno dovendo chiudere a causa varianti covid-19 stanno aumentando. “Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata“. E’ quanto sottolinea l’Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia relativo alla indagine svolta lo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l’idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. Eppure, c’è molta preoccupazione dall’ISS, il Cts e lo stesso Ministero della Salute e le scuole che stanno dovendo chiudere a causa varianti covid-19 stanno aumentando. “Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata“. E’ quanto sottolinea l’Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia relativo alla indagine svolta lo ...

