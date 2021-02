Da Crimi alla Boschi, tutti i big che sgomitano per un ruolo da sottosegretario (Di martedì 16 febbraio 2021) Tredici sottosegretari al M5S, sette a Pd, Lega e Forza Italia, due a Italia Viva e uno a Leu. Con questo schema, al momento, proseguono le serrate trattative tra i partiti per sistemare le ultime caselle vacanti, con l’incognita delle formazioni più piccole che reclamano a loro volta qualche posto al sole (al momento 3 le poltrone che potrebbero finire assegnate ai vari Udc, Centro Democratico, + Europa-Azione, Maie e Autonomie) con l’incognita, però, di altri tecnici pronti a fare capolino. Draghi punta a completare l’organigramma entro il 21 febbraio, ma la partita è ancora aperta e tutt’altro che semplice. I Cinque Stelle hanno messo nel mirino il ministero degli Interni, con Vito Crimi e Carlo Sibilia pronti a indossare i panni del sottosegretario. Allo Sviluppo Economico il nome forte è quello di Stefano Buffagni, mentre Laura Castelli è ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 febbraio 2021) Tredici sottosegretari al M5S, sette a Pd, Lega e Forza Italia, due a Italia Viva e uno a Leu. Con questo schema, al momento, proseguono le serrate trattative tra i partiti per sistemare le ultime caselle vacanti, con l’incognita delle formazioni più piccole che reclamano a loro volta qualche posto al sole (al momento 3 le poltrone che potrebbero finire assegnate ai vari Udc, Centro Democratico, + Europa-Azione, Maie e Autonomie) con l’incognita, però, di altri tecnici pronti a fare capolino. Draghi punta a completare l’organigramma entro il 21 febbraio, ma la partita è ancora aperta e tutt’altro che semplice. I Cinque Stelle hanno messo nel mirino il ministero degli Interni, con Vitoe Carlo Sibilia pronti a indossare i panni del. Allo Sviluppo Economico il nome forte è quello di Stefano Buffagni, mentre Laura Castelli è ...

