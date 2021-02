sportli26181512 : #Crotone, si va avanti con Stroppa: Il tecnico è ritenuto dalla società l’uomo giusto per tentare l’impresa… - sportli26181512 : Crotone, la scelta sul futuro di Stroppa: Avanti con Giovanni Stroppa: è la decisione del Crotone al...… - STOCALCIO1 : ?? Il #Crotone ha scelto di andare avanti con #Stroppa nonostante l'ultimo posto in classifica: la decisione arriva… - infoitsport : TOP NEWS Ore 21 - Crotone, avanti con Stroppa. Musso-Roma, le ultime. Parla Gazidis - infoitsport : TMW - Crotone, avanti con Stroppa: la società ha deciso di confermare il proprio tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone avanti

con Giovanni Stroppa . La decisione è arrivata al termine di una giornata febbrile. La società con in testa il presidente Gianni Vrenna non ha intenzione di cambiare, rinnova la ...VERETOUT (Roma) 7,5 Portato a giocare più, piazza una doppietta che lo porta a 9 gol. E' ... Cinus per Cagliari - Atalanta, Montaldo per Sampdoria - Fiorentina, Franco per- Sassuolo, ...Quella che sta per arrivare sarà un’altra giornata complicata in chiave fantacalcio: inizierà venerdì pomeriggio con Fiorentina-Spezia e si chiuderà ...Commenta per primo Avanti con Giovanni Stroppa: è la decisione del Crotone al termine di una giornata di riflessioni. Il presidente Vrenna, riporta il Corriere dello Sport, non ha intenzione di cambia ...