Crisanti: “Variante inglese in pochi giorni al 70% con 2 mila morti al giorno” (Di martedì 16 febbraio 2021) “La Variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60-70% con le conseguenze che abbiamo visto in Inghilterra con più di 2000 morti al giorno”. Così Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova intervenuto ad ‘Agora” su Rai 3. Crisanti però frena sulla maggiore letalità della Variante: “C’è ancora un dibattito, perché è molto difficile discriminare l’effetto sulla saturazione del sistema sanitario. Quando ci sono molti casi è chiaro che le persone possano essere curate meno bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Lain 15passa dal 10% al 60-70% con le conseguenze che abbiamo visto in Inghilterra con più di 2000al”. Così Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova intervenuto ad ‘Agora” su Rai 3.però frena sulla maggiore letalità della: “C’è ancora un dibattito, perché è molto difficile discriminare l’effetto sulla saturazione del sistema sanitario. Quando ci sono molti casi è chiaro che le persone possano essere curate meno bene”. SportFace.

agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - Adnkronos : Il virologo: 'Variante inglese si diffonderà' - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Per #Crisanti siamo già nei guai. Serve un nuovo #lockdown come quello di Codogno. “Il 20% dei contagiati presenta la v… - FlaviaPerazzini : RT @agorarai: 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60% con le con… - Ciribini : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Crisanti: Saputo la presenza della #varianteinglese in Italia solo 5 giorni fa perché finalmente si è fatto ca… -