Crisanti all' attacco | Zaia compra vaccini per il Veneto? È disgustoso

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Luca Sablone Il virologo contro l'iniziativa del governatore leghista di acquistaresul mercato parallelo: "Significa che abbiamo perso il senso di moralità" I virologi sono tornati a occupare la scena italiana delle polemiche sulla gestione dell'emergenza Coronavirus. In molti sono già andati alla carica, approfittando del cambio di governo per auspicare un nuovo pugno duro contro gli italiani e chiedere un rigido lockdown di alcune settimane per prevenire il diffondersi delle varianti. Ma le discussioni si muovo anche su un altro piano: quello dei. Le case farmaceutiche si sono trovate di fronte a una richiesta senza precedenti e l'organizzazione va a rilento. Proprio per quest'ultimo motivo Lucasi sta muovendo per acquistare dosi in un mercato parallelo, trovando però la dura presa di posizione ...