Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. È la stessa individuata nel Regno Unito

La variante del coronavirus classificata "B1525" che in queste ore viene ribattezzata come variante "nigeriana" è arrivata in Italia. Lo rende noto la Regione Campania dopo che è stato individuato un caso a Napoli dopo gli esami dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II. "Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia", si legge nella nota. Le prime sequenze di questa variante sono dello scorso dicembre.

