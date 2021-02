Covid, tribunale olandese ordina la revoca del coprifuoco (Di martedì 16 febbraio 2021) Un tribunale de L’Aia ha ordinato la revoca del coprifuoco introdotta dal governo olandese a causa dell’emergenza Covid-19. Il giudice ha motivato la sentenza spiegando che non è stata dimostrata l’urgenza del provvedimento. Il coprifuoco, che è stato prolungato dalle autorità olandesi fino al 2 marzo, ha provocato continue proteste in tutta la nazione, causando anche violenze e tafferugli e ha costretto le forze dell’ordine a centinaia di arresti. L’estensione era stata decisa a causa delle nuove varianti presenti nel Paese. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Unde L’Aia hato ladelintrodotta dal governoa causa dell’emergenza-19. Il giudice ha motivato la sentenza spiegando che non è stata dimostrata l’urgenza del provvedimento. Il, che è stato prolungato dalle autorità olandesi fino al 2 marzo, ha provocato continue proteste in tutta la nazione, causando anche violenze e tafferugli e ha costretto le forze dell’ordine a centinaia di arresti. L’estensione era stata decisa a causa delle nuove varianti presenti nel Paese. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

