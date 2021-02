Covid-Scuola Sicura: Ecco come aderire alla campagna vaccinale (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl Benevento comunica che tutti gli istituti scolastici della provincia di Benevento sono invitati a completare l’inserimento degli elenchi dei docenti e del personale ATA che intendono vaccinarsi contro il Covid. “Basta accedere alla piattaforma regionale, la stessa utilizzata per la prenotazione dei tamponi antigenici, raggiungibile attraverso il link: https://Scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login. Il personale scolastico (docenti e ata) deve poi completare le operazioni di adesione seguendo i passaggi indicati in piattaforma al link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.”. Successivamente sarà la Asl provvederà alle convocazioni per la somministrazione dei vaccini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl Benevento comunica che tutti gli istituti scolastici della provincia di Benevento sono invitati a completare l’inserimento degli elenchi dei docenti e del personale ATA che intendono vaccinarsi contro il. “Basta accederepiattaforma regionale, la stessa utilizzata per la prenotazione dei tamponi antigenici, raggiungibile attraverso il link: https://-portale.cdp-sanita.soresa.it/login. Il personale scolastico (docenti e ata) deve poi completare le operazioni di adesione seguendo i passaggi indicati in piattaforma al link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.”. Successivamente sarà la Asl provvederà alle convocazioni per la somministrazione dei vaccini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

