Covid, scoperta una nuova e preoccupante variante: “Potrebbe sfuggire ai vaccini” (Di martedì 16 febbraio 2021) scoperta una nuova variante inglese del coronavirus, che Potrebbe sfuggire ai vaccini utilizzati contro il Covid. Denominata B.1.525, è stata trovata in 33 persone anche se il dato Potrebbe essere sottostimato. A riferire del nuovo mutante è il ‘Daily Mail’ online. Il quotidiano spiega di avere appreso che le autorità sanitarie ufficializzeranno oggi la scoperta. Otre alla mutazione E484K presente anche sulle varianti brasiliana e sudafricana, B.1.525 porta un’altra mutazione – detta Q677H – sempre sulla proteina Spike che il coronavirus usa per attaccare le cellule bersaglio. Queste due mutazioni preoccupano molto gli esperti per gli effetti che Potrebbero avere sull’efficacia dei vaccini. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)unainglese del coronavirus, cheaiutilizzati contro il. Denominata B.1.525, è stata trovata in 33 persone anche se il datoessere sottostimato. A riferire del nuovo mutante è il ‘Daily Mail’ online. Il quotidiano spiega di avere appreso che le autorità sanitarie ufficializzeranno oggi la. Otre alla mutazione E484K presente anche sulle varianti brasiliana e sudafricana, B.1.525 porta un’altra mutazione – detta Q677H – sempre sulla proteina Spike che il coronavirus usa per attaccare le cellule bersaglio. Queste due mutazioni preoccupano molto gli esperti per gli effetti chero avere sull’efficacia dei. La ...

Adnkronos : #Covid, nuova #variante scoperta nel #RegnoUnito: potrebbe sfuggire ai vaccini - fanpage : La pandemia da coronavirus dilagava in Cina già nel corso del 2019 ma nessuno si accorse di nulla. Cosa è emerso da… - fanpage : Scoperta una nuova #variante Covid nel Regno Unito e in decine di altri paesi - Marilenapas : RT @fanpage: La pandemia da coronavirus dilagava in Cina già nel corso del 2019 ma nessuno si accorse di nulla. Cosa è emerso dall'indagine… - FabioMegnamix : RT @VoxNewsInfo2: : Covid, scoperta in Inghilterra la super variante NIGERIANA: sfugge ai vaccini -