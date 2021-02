Covid | scoperta nuova variante inglese | “Potrebbe resistere ai vaccini”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le varianti del Coronavirus preoccupano gli esperti e iniziano a mostrare la loro pericolosità e lanciano – non in maniera univoca – l’allarme sulla necessità di un lockdown nel nostro Paese. Ad aggravare la situazione è la notizia diffusa oggi dai media britannici secondo cui è stata individuata unadel virus che per di piùsfuggire ai. Denominata B.1.525, è stata trovata in 33 persone anche se il datoessere sottostimato, è già descritta in un report dell’università di Edinburgo, i cui ricercatori hanno sequenziato il genoma del Coronavirus di 10 paesi. Otre alla mutazione E484K presente anche sulle varianti brasiliana e sudafricana, B.1.525 porta un’altra mutazione – detta Q677H – sempre sulla proteina Spike che il Coronavirus usa ...