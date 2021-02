Covid: Salvini, 'inaccettabile trattamento camionisti e lavoratori al Brennero' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "inaccettabile disparità di trattamento per camionisti e lavoratori al Brennero. Chilometri di coda e ore di attesa perché agli italiani è richiesto un tampone per espatriare, mentre non ci sono controlli e ritardi per chi entra in Italia. In Europa sì, ma a parità di condizioni e diritti. A Bruxelles, qualcuno intervenga”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "disparità diperal. Chilometri di coda e ore di attesa perché agli italiani è richiesto un tampone per espatriare, mentre non ci sono controlli e ritardi per chi entra in Italia. In Europa sì, ma a parità di condizioni e diritti. A Bruxelles, qualcuno intervenga”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvni.

