Covid, rivolta carcere Rebibbia: chiesto il processo per 50 detenuti

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 50 detenuti del carcere di Rebibbia, in seguito ai disordini del 9 marzo 2020 nel penitenziario.

Tra le mura della casa circondariale era scattata la protesta per le misure disposte per arginare la diffusione del Covid. I pm Eugenio Albamonte e Francesco Cascini contestano ai detenuti coinvolti ...

Vaccino anti - Covid agli over 85, in funzione tutti i Punti vaccinali della provincia

iniziata ufficialmente la fase della campagna vaccinale anti - Covid rivolta ai cittadini più fragili, con le prime somministrazioni agli over 85. Oltre 10mila le prenotazioni effettuate ieri in provincia, con appuntamenti fissati nelle prime due settimane di ...

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Cts e Iss al Governo: “Rafforzare misure contro le varianti”. Il Cts e l’Iss lanciano l’allarme al Governo: «Servono misure più severe. Per l’Iss bisogna inn ...

Tra le mura della casa circondariale era scattata la protesta per le misure disposte per arginare la diffusione del Covid. I pm Eugenio Albamonte e Francesco Cascini contestano ai detenuti coinvolti ...

Vaccino anti-Covid agli over 85, in funzione tutti i Punti vaccinali della provincia

È iniziata ufficialmente la fase della campagna vaccinale anti-Covid rivolta ai cittadini più fragili, con le prime somministrazioni agli over 85. Oltre 10mila le prenotazioni effettuate ieri in provincia, con appuntamenti fissati nelle prime due settimane di ...

Covid, il Cts e l'Iss lanciano l'allarme: «Rafforzare le misure contro le varianti»

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Cts e Iss al Governo: "Rafforzare misure contro le varianti". Il Cts e l'Iss lanciano l'allarme al Governo: «Servono misure più severe. Per l'Iss bisogna inn ...