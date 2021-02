Covid, Rezza: “Variante inglese non diminuisce l’efficacia dei vaccini. Brasiliana e sudafricana al momento poco presenti in Italia” (Di martedì 16 febbraio 2021) “La Variante inglese, che è molto trasmissibile, è molto diffusa sul territorio nazionale. Per fortuna non diminuisce l’efficacia dei vaccini. La Variante Brasiliana e quella sudafricana, invece, hanno attualmente una distribuzione molto limitata nel nostro Paese”. A parlare è il direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, Giovanni Rezza, che ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, con particolare riguardo alle varianti del coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “La, che è molto trasmissibile, è molto diffusa sul territorio nazionale. Per fortuna nondei. Lae quella, invece, hanno attualmente una distribuzione molto limitata nel nostro Paese”. A parlare è il direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, Giovanni, che ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in, con particolare riguardo alle varianti del coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

