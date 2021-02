Covid Puglia | oggi 694 casi e 34 morti | bollettino 16 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 694 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 34. Nella Regione da ieri sono stati fatti 10.100 tamponi. Iindividuati sono così distribuiti a livello territoriale: 237 in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia Bat, 96 in provincia di Fa, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dei 3411 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 15 in provincia di Fa, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In tutto i decessi indall’inizio della pandemia sono stati 3.655. Dall’inizio dell’emergenza sono stati ...