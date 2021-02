Covid: preoccupa la variante inglese mentre sale la tensione per la richiesta di un nuovo lockdown nazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Ormai da giorni non si parla d’altro: le varianti del Covid-19 fanno paura e il lockdown, almeno per molti esperti, può tornare ad essere una possibilità da applicare per ridurre le occasioni di contagio. La variante inglese, al momento la più diffusa, tiene sotto scacco la città di Pescara mentre gli esperti discutono del futuro del Paese. variante inglese a Pescara La variante inglese preoccupa Pescara, che ieri ha visto ancora una giornata da record di contagi. Secondo quanto ricostruito dal laboratorio di Genetica molecolare dell’Università di Chieti, riporta SkyTg24, il 65% dei contagi presenti nell’area metropolitana sarebbero da far risalire proprio alla variante inglese. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ormai da giorni non si parla d’altro: le varianti del-19 fanno paura e il, almeno per molti esperti, può tornare ad essere una possibilità da applicare per ridurre le occasioni di contagio. La, al momento la più diffusa, tiene sotto scacco la città di Pescaragli esperti discutono del futuro del Paese.a Pescara LaPescara, che ieri ha visto ancora una giornata da record di contagi. Secondo quanto ricostruito dal laboratorio di Genetica molecolare dell’Università di Chieti, riporta SkyTg24, il 65% dei contagi presenti nell’area metropolitana sarebbero da far risalire proprio alla. ...

Dalla Regione test rapidi gratuiti per le superiori e i professionali: ecco come prenotarsi

Dalla Regione test rapidi gratuiti per le superiori e i professionali: ecco come prenotarsi. La possibile diffusione dei contagi e, soprattutto, delle varianti del Covid in ambito scolastico preoccupa le autorità regionali, che stanno correndo ai riparti per aumentare la sorveglianza sanitaria e la capacità di testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il ...

Dalla Regione test rapidi gratuiti per le superiori e i professionali: ecco come prenotarsi. La possibile diffusione dei contagi e, soprattutto, delle varianti del Covid in ambito scolastico preoccupa le autorità regionali, che stanno correndo ai riparti per aumentare la sorveglianza sanitaria e la capacità di testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il ...