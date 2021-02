Covid: pediatra Farnetani, 'contro variante Gb scuole e asili chiusi 3 settimane' (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di Covid-19, soprattutto alla luce del rischio di maggior circolazione della variante inglese, in attesa del vaccino che sarà la soluzione per uscire dalla pandemia. Per questo, pur essendo sempre stato un fautore della promozione del diritto alla scuola, ritengo che purtroppo in questo momento le scuole vadano completamente chiuse. Per 3 settimane creerebbe disagio, ma non danni psicologici permanenti. Il rapporto costo-beneficio sarebbe vantaggioso". Suggerisce un 'lockdown lampo' per le scuole, asili compresi, il pediatra Italo Farnetani. L'esperto spiega all'Adnkronos Salute: "Concordo con Walter Ricciardi", il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di-19, soprattutto alla luce del rischio di maggior circolazione dellainglese, in attesa del vaccino che sarà la soluzione per uscire dalla pandemia. Per questo, pur essendo sempre stato un fautore della promozione del diritto alla scuola, ritengo che purtroppo in questo momento levadano completamente chiuse. Per 3creerebbe disagio, ma non danni psicologici permanenti. Il rapporto costo-beneficio sarebbe vantaggioso". Suggerisce un 'lockdown lampo' per lecompresi, ilItalo. L'esperto spiega all'Adnkronos Salute: "Concordo con Walter Ricciardi", il ...

