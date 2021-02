Covid | OMS | gli investigatori hanno scoperto 13 varianti a Wuhan a dicembre 2019

Agenzia_Ansa : Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni… - repubblica : ?? Covid, secondo l'Oms il bilancio settimanale delle infezioni si e' quasi dimezzato: da 5 milioni a 2,6 milioni di… - rtl1025 : ?? Il numero dei casi di contagio da #Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e d… - Eib63 : RT @SkyTG24: Covid, Oms: 'A Wuhan 13 varianti già a dicembre 2019' - TV2000it : RT @tg2000it: Covid, Oms: contagi nel mondo quasi dimezzati @KatiusHD @TV2000it -

Ultime Notizie dalla rete : Covid OMS

... secondo l'dall'inizio dell'anno i contagi nel mondo si sarebbero dimezzati: sono passati da ...5 milioni di dosi del vaccino anti -e che prevedeva di consegnarne 100 milioni entro marzo. Su ...A causa della pandemia, la direzione dell'ospedale ha deciso di aprire una terapia intensiva-...forniture di dispositivi protettivi e siamo in costante contatto con agenzie come l'. Abbiamo ...Un importante studio israeliano rileva che il vaccino contro il coronavirus di Pfizer BioNTech è efficace al 94% nell'uso "nel mondo reale". Israele è ...Sono 10.386 i nuovi contagiati. Studio Usa identifica 7 possibili varianti del virus. Le regioni chiedono "ristori immediati" per il dietrofront sullo sci. Nel mondo 2,4 milioni di morti ...