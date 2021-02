Covid | Oms | contagi dimezzati nel mondo da inizio anno

LegaSalvini : COVID, OMS DOPO LE INDAGINI A WUHAN: «LA CINA CI HA NEGATO DATI CHIAVE SULL'ORIGINE DEL VIRUS» - Agenzia_Ansa : Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni… - rtl1025 : ?? Il numero dei casi di contagio da #Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e d… - robertina19899 : RT @rtl1025: ?? Il numero dei casi di contagio da #Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e dall'inizio… - swasye1 : RT @repubblica: ?? Covid, secondo l'Oms il bilancio settimanale delle infezioni si e' quasi dimezzato: da 5 milioni a 2,6 milioni di casi ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

11.15: nel 2021 contagi dimezzati Per la quinta settimana consecutiva il numero dei casi di contagio da- 19 nel mondo è diminuito. Dall'inizio dell'anno il bilancio settimanale si è quasi ...... anche in presenza delle varianti - ha commentato il numero uno dell'in un tweet successivo - . ... - Il numero dei casi di contagio da- 19 a livello globale è diminuito per la quinta ...PYONGYANG - La Corea del Nord avrebbe tentato di rubare informazioni sulla tecnologia che sta dietro al vaccino anti-coronavirus hackerando la Pfizer. È quanto emerge dalle informazioni fornite dal Na ...Il numero dei casi di contagio da Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e dall'inizio dell'anno... Scopri di più ...