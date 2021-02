Covid: oltre quota 200mila adesione over 80 a campagna vaccinale Lombardia (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Superano quota 200mila le adesioni complessive alla campagna vaccinale degli over 80 in Lombardia. Secondo gli ultimi dati disponibili, alle 10, il totale adesioni è pari a 208.449 con 197.250 persone registrate direttamente dal portale, circa 10mila dai farmacisti e 1.072 con i medici di base. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Superanole adesioni complessive alladegli80 in. Secondo gli ultimi dati disponibili, alle 10, il totale adesioni è pari a 208.449 con 197.250 persone registrate direttamente dal portale, circa 10mila dai farmacisti e 1.072 con i medici di base.

