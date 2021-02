MediasetTgcom24 : Covid Olanda, tribunale dell'Aia ordina la revoca del coprifuoco: 'Viola diritto alla libertà' #covid… - Corriere : Olanda, la sentenza: illegale il coprifuoco anti Covid-19 Rutte: «È necessario» - yellowbeppe : RT @MediasetTgcom24: Covid Olanda, tribunale dell'Aia ordina la revoca del coprifuoco: 'Viola diritto alla libertà' #covid - pallacico : RT @MediasetTgcom24: Covid Olanda, tribunale dell'Aia ordina la revoca del coprifuoco: 'Viola diritto alla libertà' #covid - TeoloMassimo : RT @Corriere: Olanda, la sentenza: illegale il coprifuoco anti Covid-19 Rutte: «È necessario» -

Il primo coprifuoco dai tempi dell'occupazione nazista non è mai andato giù agli olandesi: il divieto di uscire tra le 21 e le 4:30 entrato in vigore il 23 gennaio, come misura anti -, ha provocato a fine gennaio scontri e proteste violente in tutti i Paesi Bassi. Ora un tribunale dell'Aia ha ordinato al governo olandese di revocarlo: . non è dimostrata "l'urgenza" del ...Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi imposto il mese scorso per frenare la diffusione del coronavirus deve essere immediatamente revocato. Lo ha affermato il tribunale distrettuale dell'Aia , ...A gennaio le restrizioni avevano causato tafferugli e proteste violente, e ora un tribunale all’Aia ordina al governo di rimuoverlo. Il governo ricorrerà. Soddisfazione tra i negazionisti di Viruswaar ...Il governo olandese ha presentato ricorso contro la sentenza e ha chiesto di sospendere il verdetto fino all'udienza di appello ...