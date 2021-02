Covid, nuova variante "mai descritta prima": il caso tutto italiano (Di martedì 16 febbraio 2021) È stata trovata in Campania una variante Covid “mai descritta in Italia”. Si tratta della mutazione trovata finora solo in una trentina di persone in Gran Bretagna. Il nome tecnico è B.1.525, anche se si parla già di variante nigeriana, visto che all'origine ci sarebbe proprio la Nigeria. La regione guidata da Vincenzo De Luca ha annunciato che è stato individuato un caso a Napoli dopo gli esami dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II. “Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia”, si legge nella nota. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) È stata trovata in Campania una“maiin Italia”. Si tratta della mutazione trovata finora solo in una trentina di persone in Gran Bretagna. Il nome tecnico è B.1.525, anche se si parla già dinigeriana, visto che all'origine ci sarebbe proprio la Nigeria. La regione guidata da Vincenzo De Luca ha annunciato che è stato individuato una Napoli dopo gli esami dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II. “Di questaal momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia”, si legge nella nota. ...

