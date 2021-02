Covid, notizie. Bollettino: 10.386 contagi su 274.019 tamponi, 336 decessi. LIVE (Di martedì 16 febbraio 2021) "Siamo tutti d'accordo che vorremmo tutti riaprire, ma io mi ritrovo di nuovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l'Italia". E' allarme lanciato dall'infettivologo Massimo Galli sulle mutazioni del virus. L'Istituto superiore di Sanità chiede un rafforzamento delle misure. Proseguono intanto le somministrazioni dei vaccini agli over 80 e alle forze dell'ordine Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) "Siamo tutti d'accordo che vorremmo tutti riaprire, ma io mi ritrovo di nuovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l'Italia". E' allarme lanciato dall'infettivologo Massimo Galli sulle mutazioni del virus. L'Istituto superiore di Sanità chiede un rafforzamento delle misure. Proseguono intanto le somministrazioni dei vaccini agli over 80 e alle forze dell'ordine

