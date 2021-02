Covid: Moratti, ‘adesione massiccia over 80 a vaccini, dimostrato responsabilità’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta e massiccia alla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. Così, a 24 ore dalla partenza del portale per la campagna vaccinale, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Le adesioni complessive hanno superato quota 250mila, circa un terzo degli aventi diritto. Le chiamate al numero verde dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi sono state invece 6.536. “L’interesse manifestato dai nostri ultraottantenni e dalle loro famiglie ci inorgoglisce” aggiunge Moratti. Oltre alla prevenzione e alle precauzioni che adottiamo da mesi, il vaccino è l’unica arma che abbiamo per vincere la nostra battaglia contro il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta ealla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. Così, a 24 ore dalla partenza del portale per la campagna vaccinale, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia. Le adesioni complessive hanno superato quota 250mila, circa un terzo degli aventi diritto. Le chiamate al numero verde dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi sono state invece 6.536. “L’interesse manifestato dai nostri ultraottantenni e dalle loro famiglie ci inorgoglisce” aggiunge. Oltre alla prevenzione e alle precauzioni che adottiamo da mesi, il vaccino è l’unica arma che abbiamo per vincere la nostra battaglia contro il ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - zazoomblog : Covid: Moratti adesione massiccia over 80 a vaccini dimostrato responsabilità - #Covid: #Moratti #adesione… - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'adesione massiccia over 80 a vaccini, dimostrato responsabilità'... - zazoomblog : Covid: Moratti ‘adesione massiccia over 80 a vaccini dimostrato responsabilità’ - #Covid: #Moratti #‘adesione… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Covid, la Moratti: 'Vaccini? Per gli over 80 non c'è fretta'. Se lo Stato prendesse 1€ per tutti gli sfondoni della Regi… -