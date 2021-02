Covid Milano, 400 nuovi casi: i dati del 16 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Coronavirus Milano e hinterland. Sono 400 i nuovi contagi da ieri, di cui 160 in città secondo il bollettino Covid di oggi, martedì 16 febbraio. In tutto in Lombardia ci sono stati 1.696 casi nelle ultime 24 ore. Da ieri nella Regione sono stati registrati altri 38 morti, che portano il totale a 27.854 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 5,6%. I tamponi effettuati sono 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) per un totale di 6.155.169. I pazienti guariti o dimessi sono stati 1.615. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 373 (+7). Quelli non in terapia intensiva 3.693 (+121). Quanto alle altre province della Regione a Bergamo si registrano 90 nuovi casi, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Coronaviruse hinterland. Sono 400 icontagi da ieri, di cui 160 in città secondo il bollettinodi oggi, martedì 16. In tutto in Lombardia ci sono stati 1.696nelle ultime 24 ore. Da ieri nella Regione sono stati registrati altri 38 morti, che portano il totale a 27.854 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 5,6%. I tamponi effettuati sono 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) per un totale di 6.155.169. I pazienti guariti o dimessi sono stati 1.615. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 373 (+7). Quelli non in terapia intensiva 3.693 (+121). Quanto alle altre province della Regione a Bergamo si registrano 90, a ...

