Covid, lo studio: “Individuate sette nuove varianti negli Usa”. Prima rilevazione a ottobre (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche gli Stati Uniti hanno individuato sette nuove varianti di Sars Cov 2. Il New York Times cita uno studio pubblicato domenica su MedRxiv, quindi ancora non revisionato, in cui i ricercatori hanno ricostruito come hanno individuato in diversi stati e in particolare New Mexico e Lousiana una variante per poi individuare le altre sei con la stessa mutazione. In comune hanno tutte la mutazione in una specifica area genetica. “C’è chiaramente qualcosa che sta succedendo in queste mutazioni” ha spiegato il virologo Jeremy Kamil, ricercatore della Louisiana State University e tra gli autori della ricerca. Gli scienziati ora sono al lavoro per capire se sia proprio questa mutazione a rendere le varianti Individuate più contagiose. le nuove varianti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche gli Stati Uniti hanno individuatodi Sars Cov 2. Il New York Times cita unopubblicato domenica su MedRxiv, quindi ancora non revisionato, in cui i ricercatori hanno ricostruito come hanno individuato in diversi stati e in particolare New Mexico e Lousiana una variante per poi individuare le altre sei con la stessa mutazione. In comune hanno tutte la mutazione in una specifica area genetica. “C’è chiaramente qualcosa che sta succedendo in queste mutazioni” ha spiegato il virologo Jeremy Kamil, ricercatore della Louisiana State University e tra gli autori della ricerca. Gli scienziati ora sono al lavoro per capire se sia proprio questa mutazione a rendere lepiù contagiose. lesono ...

