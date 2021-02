Covid | le ultime notizie Bollettino | 10 386 contagi su 274 019 tamponi | 336 decessi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I dati deldel ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,8%. Calano le terapie intensive (-15) e ricoveri ordinari (-52). "Siamo tutti d'accordo che vorremmo tutti riaprire, ma io mi ritrovo di nuovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l'Italia". Questo l'allarme lanciato dall'infettivologo Galli sulle mutazioni del virus. L'Iss chiede un rafforzamento delle misure. Proseguono intanto le somministrazioni dei vaccini agli over 80 e alle forze dell'ordine

