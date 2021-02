Covid, la variante nigeriana individuata anche in Campania. È la prima volta in Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto Pascale e l’Universita’ Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania hanno individuato un’altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia. “Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vinvicenzo De Luca – di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’importanza di aver finanziato questi studi, la necessita’ dell’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che e’ pienamente in corso, e che rende ancor di piu’ indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l’epidemia”. variante Covid su un Italiano in Campania Un professionista di ritorno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto Pascale e l’Universita’ Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regionehanno individuato un’altradel-19, maiin. “Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vinvicenzo De Luca – di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’importanza di aver finanziato questi studi, la necessita’ dell’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che e’ pienamente in corso, e che rende ancor di piu’ indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l’epidemia”.su unno inUn professionista di ritorno ...

