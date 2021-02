Covid, la variante inglese terrorizza l’Italia: come si può riconoscere (Di martedì 16 febbraio 2021) Svelata la sintomatologia della temibile variante inglese, già presente in molti casi di contagio in Italia. Una maggiore trasmissibilità e soprattutto una maggiore mortalità porterebbe la variante inglese del coronavirus. Questo è stato delineato in alcuni studi britannici riguardo la maggior trasmissibilità della variabile al momento più pericolosa. Ma cosa cambia rispetto alla sintomatologia del ceppo originale del coronavirus? Da test effettuati su vari pazienti, sembrerebbe che il ceppo inglese dia meno problematiche sulla sensazione di perdita di olfatto e gusto, ma aumenterebbe la tosse. La priorità sarebbe dunque la vaccinazione di più persone possibili nel 2021, cosi da evitare che si diffonda a tal punto da mettere a rischio anche la conformazione del vaccino. LEGGI ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) Svelata la sintomatologia della temibile, già presente in molti casi di contagio in Italia. Una maggiore trasmissibilità e soprattutto una maggiore mortalità porterebbe ladel coronavirus. Questo è stato delineato in alcuni studi britannici riguardo la maggior trasmissibilità della variabile al momento più pericolosa. Ma cosa cambia rispetto alla sintomatologia del ceppo originale del coronavirus? Da test effettuati su vari pazienti, sembrerebbe che il ceppodia meno problematiche sulla sensazione di perdita di olfatto e gusto, ma aumenterebbe la tosse. La priorità sarebbe dunque la vaccinazione di più persone possibili nel 2021, cosi da evitare che si diffonda a tal punto da mettere a rischio anche la conformazione del vaccino. LEGGI ...

