Covid, la situazione contagi nel Paese migliora ogni giorno. Spaventa l’avanzata delle varianti (Di martedì 16 febbraio 2021) Se non fosse per le maledette varianti, che minacciano ogni giorno di più il Paese, la situazione Covid va via via migliorando. Basti penare che nelle ultime 24 ore, a fronte 274.019 ‘tamponi misti’ (sia molecolari che antigienici), sono stati individuati 10.386 nuovi contagi, che hanno determinato un di positività pari al 3,8%. Inoltre, come informa il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, anche oggi sono scesi i positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), attestandosi a 393.686. Lo dimostra il fatto che, anche sul fronte delle regioni maggiormente colpite da nuovi casi, in realtà sono soltanto due quelle regioni con oltre mille: Lombardia (1.696), e Campania (1.135). Sempre tanti i decessi – oggi più di di ieri: ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 febbraio 2021) Se non fosse per le maledette, che minaccianodi più il, lava via viando. Basti penare che nelle ultime 24 ore, a fronte 274.019 ‘tamponi misti’ (sia molecolari che antigienici), sono stati individuati 10.386 nuovi, che hanno determinato un di positività pari al 3,8%. Inoltre, come informa il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, anche oggi sono scesi i positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), attestandosi a 393.686. Lo dimostra il fatto che, anche sul fronteregioni maggiormente colpite da nuovi casi, in realtà sono soltanto due quelle regioni con oltre mille: Lombardia (1.696), e Campania (1.135). Sempre tanti i decessi – oggi più di di ieri: ...

Radio3tweet : Le cure domiciliari al tempo del Covid, il rafforzamento della medicina territoriale e la gestione delle risorse me… - 60_cla : RT @sruotolo1: Non ha capito la gravità della situazione e pensa di essere tornato al #Papeete. Attacca i ministri #Speranza e #Lamorgese m… - laviniamainardi : RT @Radio3tweet: Le cure domiciliari al tempo del Covid, il rafforzamento della medicina territoriale e la gestione delle risorse mediche e… - Nogrillo1 : RT @sruotolo1: Non ha capito la gravità della situazione e pensa di essere tornato al #Papeete. Attacca i ministri #Speranza e #Lamorgese m… - ediemilia : RT @sruotolo1: Non ha capito la gravità della situazione e pensa di essere tornato al #Papeete. Attacca i ministri #Speranza e #Lamorgese m… -