Covid Italia, oggi 10.386 contagi e 336 morti: bollettino 16 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 336 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 274.019 tamponi, l’indice di positività è al 3,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.074, con un calo di 15 unità. Puglia – Sono 694 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti. Nella Regione da ieri sono stati fatti 10.100 tamponi. Abruzzo – Sono 493 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 ida coronavirus in, 16, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 336. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 274.019 tamponi, l’indice di positività è al 3,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.074, con un calo di 15 unità. Puglia – Sono 694 i nuovida Coronavirus in Puglia secondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 34. Nella Regione da ieri sono stati fatti 10.100 tamponi. Abruzzo – Sono 493 i nuovida Coronavirus in Abruzzo secondo ilreso noto. ...

