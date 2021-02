Covid Italia, bollettino oggi 16 febbraio: 10.386 casi e 336 morti. Lombardia: quasi 2mila contagi. Tasso positività al 3,8% (Di martedì 16 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 16 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i test positivi al coronavirus registrati in Italia (ieri 7.351), secondo i dati del... Leggi su ilmattino (Di martedì 16 febbraio 2021), ildimartedì 162021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i test positivi al coronavirus registrati in(ieri 7.351), secondo i dati del...

