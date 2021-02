(Di martedì 16 febbraio 2021) Napoli, 16 feb. (Adnkronos) – Unadel-19 “maiprima in” è statainnell’ambito di una ricerca dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II di Napoli finanziata dalla Regione. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al-19; grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II ha individuato il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno dell’Istituto Pascale ha scoperto unamaisinora in. Di questaal momento non si ...

TV7Benevento : Covid: individuata in Campania nuova variante mai descritta in Italia... - TeoloMassimo : #Covid, nel laboratorio dove è stata individuata la variante #inglese: “Giovani più colpiti, un nuovo #lockdown sar… - Italia_Notizie : Covid, nel laboratorio dove è stata individuata la variante inglese: “Giovani più colpiti, un nuovo lockdown sarebb… - clikservernet : Covid, nel laboratorio dove è stata individuata la variante inglese: “Giovani più colpiti, un nuovo lockdown sarebb… - ilfattovideo : Covid, nel laboratorio dove è stata individuata la variante inglese: “Giovani più colpiti, un nuovo lockdown sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid individuata

Il Fatto Quotidiano

L'Istituto Pascale e l'Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania, hanno individuato un'altra variante del- 19 , mai scoperta prima in Italia. Questa la ..."A prosieguo dello screening preventivo disposto dalle Autorità sanitarie per meglio accertare la diffusione delnel nostro paese ove, come sapete, è statala variante del virus, ...Napoli, 16 feb. (Adnkronos) - Una variante del Covid-19 "mai descritta prima in Italia" è stata individuata in Campania nell'ambito di una ricerca dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II d ..."L'Istituto Pascale e l'Università Federico II hanno individuato un'altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia". E' quanto rende noto la Regione Campania. (ANSA) ...