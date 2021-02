Covid, in Olanda il coprifuoco va abolito: la decisione del tribunale (Di martedì 16 febbraio 2021) . Non sussistono le condizioni giuridiche adeguate per mantenerlo in vigore Secondo la decisione di un tribunale olandese, comunicata nella mattina di martedì, il governo deve abolire immediatamente il coprifuoco notturno. La misura presa per limitare la diffusione del coronavirus non avrebbe infatti la base L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) . Non sussistono le condizioni giuridiche adeguate per mantenerlo in vigore Secondo ladi unolandese, comunicata nella mattina di martedì, il governo deve abolire immediatamente ilnotturno. La misura presa per limitare la diffusione del coronavirus non avrebbe infatti la base L'articolo proviene da Inews.it.

__corvi : L’Olanda da settembre 2019 a marzo 2020 mentre vivevo lì: ???????????? L’Olanda da aprile 2020 mentre sono in Italia ca… - civitas_europea : Breaking News ... Un tribunale de L’Aia accoglie il ricorso presentato dalla fondazione “Viruswaarheid” contro la l… - impercezione : La Svizzera ha più morti per Covid per abitanti del Brasile, della Germania, dell'Olanda, del Sudafrica, del Canada… - 31magnl : Brabant, la polizia termina Covid-party di Carnevale - Giusepp85356646 : Poi scopri che in Olanda si vota anche con il covid, poi hanno le pale eoliche nel mare per risparmio energetico. Da noi?????????????? -